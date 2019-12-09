Объем продаж вооружений 100 крупнейших компаний мира вырос на 4,6%

9 декабря 2019 03:42 (UTC+04:00)

Объем продаж вооружений и военных услуг 100 крупнейших компаний мира составил в 2018 году $420 млрд, что на 4,6% больше чем в предыдущем году. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Доля компаний США в топ-100 составляет 59%, России - 8,6%, Великобритании - 8,4%, Франции - 5,5%. Российские оборонные фирмы еще в прошлом году вышли на вторую позицию, потеснив британские.

В докладе также говорится, что с 2002 года общий объем военных продаж возрос на 47% (в статистику не включены данные по Китаю из-за их отсутствия).

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