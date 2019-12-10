Транспортный самолет ВВС Чили пропал с радаров по пути в Антарктику

10 декабря 2019 07:18 (UTC+04:00)

Связь потеряна с чилийским военным самолетом C-130 Hercules, направлявшимся на базу в Антарктике, на борту находились 38 человек, сообщают ВВС Чили в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

C-130 вылетел с базы "Чабунко" в городе Пунта-Аренас, расположенном на крайнем юге страны, на авиабазу в Антарктике в понедельник в 16.55 по местному времени (22.55 мск). На его борту находили 17 членов экипажа и 21 пассажир.

Самолет перевозил персонал для обслуживания нефтепровода, снабжающего топливом одну из баз.

C-130 - американский военно-транспортный самолет средней и большой дальности. Основной военно-транспортный самолет США, стран НАТО и ряда других стран. На 2014 год является самым распространенным военно-транспортным самолетом в мире.
На вооружении ВВС Чили находятся семь самолетов данного типа.

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