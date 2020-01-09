Генсек ООН воодушевлен снижением эскалации в Персидском заливе

Генсек ООН Антониу Гутерреш написал в своем Twitter, что воодушевлен признаками деэскалации ситуации в Персидском заливе.

"Мир - наша самая ценная ценность. Это продукт тяжелой работы, и мы никогда не должны воспринимать это как должное", - отметил Гутерреш.

"Я воодушевлен признаками того, что эскалация конфликта в Персидском заливе может снижаться. Мир не может позволить себе еще одну войну", - добавил он.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.

Трамп в среду выступил с обращением к нации, где сообщил, что Вашингтон в ответ ограничится введением новых санкций и продолжением политик максимального давления в отношении Ирана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.