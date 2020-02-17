В Карибском море разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Карибском море, четыре человека пропали без вести, сообщает префектура Гваделупы, заморского департамента Франции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Самолет Piper в воскресенье вечером вылетел из аэропорта Чарльз-Дуглас на острове Доминика по направлению к Гваделупе. Вскоре после взлета воздушное судно рухнуло в море у берегов острова.

На борту самолета находилась супружеская пара, их 16-летний сын и 40-летний мужчина – все граждане Франции.

Несмотря на плохие погодные условия, в поисках пропавших принимают участие вертолет гражданской обороны, патрульный катер морской полиции. К операции также подключились пассажирский лайнер Viking Sea и прогулочная яхта Ensor. Пока что спасателям удалось обнаружить рюкзак с двумя паспортами пассажиров самолета.