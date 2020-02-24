СМИ узнали, что американская актриса и модель Меган Фокс снимется в научно-фантастическом боевике "Аврора", сообщает Variety, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Меган Фокс известна по ролям в фильмах "Черепашки-ниндзя" и "Трансформеры". Она сыграет астронавта. Ее отправляют в космос, чтобы исследовать солнечные бури, которые угрожают Земле.

"Главная героиня обнаруживает, что ударные волны, возникающие в солнечном ветре, меняют течение времени. Это подталкивает ее к психологической борьбе со своим прошлым и настоящим", — говорится в заявлении кинокомпании Arclight.

Режиссером картины выступит Лазар Бодрожа ("Восход Эдерлези"). Сценарий напишут: Пит Бриджес, Тоби Гибсон и Стюарт Уиллис.

К производству ленты планируют приступить в Сербии в мае этого года.