Названо хобби для снятия стресса во время коронавирусной эпидемии

После ослабления режима самоизоляции в Великобритании любители рыбалки вернулись к любимому хобби, которое они называют способом снять стресс и на время забыть о коронавирусной эпидемии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru", сообщает Reuters.

Рыбалка входит в список занятий, которые были разрешены 13 мая после снятия части ограничений, введенных для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Британские рыбаки немедленно вернулись на излюбленные водоемы, которые были закрыты в течение последних семи недель. Чтобы они могли поддерживать дистанцию, число мест для рыбалки ограничено.

На водохранилище Фармур, расположенное недалеко от Оксфорда, пускают по билетам. Как правило, туда приезжают ловить форель. В день водоем посещают 50 рыбаков, причем с собой можно забрать не более шести пойманных рыбин. 52-летний учитель Патрик Квелч (Patrick Quelch), приехавший на водохранилище сразу после открытия, рассказал, что ему пришлось звонить и договариваться о бронировании места за два дня до ослабления режима самоизоляции.

«Очевидно, что нельзя не думать обо всем этом ковиде, о том, как он действует на людей… Но когда ты здесь, это эскапизм, так ведь? В это время можно не думать о других вещах и наслаждаться жизнью, если получится», — объясняет Квелч. «Во время самоизоляции меня мучил вопрос, что делать», — говорит другой рыболов, 44-летний Майк Уорд (Mike Ward). По его словам, рыбалка помогает снять стресс.

Ранее сообщалось, что исследователи из Принстонского университета обнаружили, что занятие домашним садоводством или огородничеством делает горожан счастливее в эпоху пандемии коронавируса. Ученые обнаружили, что именно садоводы-любители испытывают чувство собственной значимости чаще, чем люди с другими хобби.