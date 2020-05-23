Daily Mail: "уродливые" сандалии вернутся в моду из-за коронавируса

Журналисты Daily Mail предсказали возвращение в моду “уродливых” сандалий. По их мнению, это связано с пандемией коронавируса, во время которой во многих странах введен карантинный режим, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

По их данным, новая модель “уродливых” сандалий-сланцев Birkenstocks уже набирает популярность у покупателей. Их продажи на сайте ретейлера John Lewis выросли на 44 процента за последние недели.

Другие интернет-магазины также сообщают об увеличении спроса на этот продукт. По мнению стилистов, такая популярность сандалий, которые в Сети называют “уродливыми” обусловлена их удобством. Отсутствие задних ремешков позволяет просто сунуть ноги в обувь и пойти по своим делам.

Тем не менее, рекомендуется покупать только новую обувь, не ношенную кем-то. Например англичанка из Западного Суссекса Джемма Дауни получила заражение крови после носки новой пары туфель из секонд-хенда.