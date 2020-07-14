Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 июля

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 14 июля превысило 13 миллионов человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 13 070 097 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 190 тысяч. За весь период пандемии скончалось 572 428 инфицированных, более 7,2 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превышает 3,3 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (1,8 миллиона человек), Индия (878,2 тысячи) оказалась на третьем месте. Россия (737 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая Перу (330,1 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Чили, Мексика, Великобритания, ЮАР и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 135 605 человек. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.