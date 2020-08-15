Госдеп считает Совбез ООН лучшим местом обсуждения оружейного эмбарго против Ирана
Соединенные Штаты считают лучшим местом для обсуждения вопросов продления оружейного эмбарго в отношении Ирана Совет Безопасности (СБ) ООН.
Об этом, как передает Trend, заявил в субботу корреспонденту ТАСС официальный представитель Госдепартамента США, отвечая на просьбу прокомментировать предложение президента России Владимира Путина провести онлайн-саммит "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН, Германии и Ирана по проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
"Соединенные Штаты твердо убеждены, что Совет Безопасности - лучшее место для проведения дискуссий, связанных с продлением оружейного эмбарго ООН", - сказал он.
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