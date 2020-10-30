Ученые сообщили о новом варианте коронавируса

Группа швейцарских и испанских ученых сообщили о новом варианте коронавируса под названием 20A.EU1. Результаты научной работы опубликованы на портале medRxiv, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что новый вариант вируса распространился в ряде европейских стран, и в настоящее время в некоторых из них количество заражений 20A.EU1 превалирует над остальными.

Ученые сообщили, что первые заражения были выявлены в автономных сообществах Арагона и Каталония, затем он распространился на Валенсию. В июле доля инфицированных 20A.EU1 в Испании превысила 40 процентов.

Далее 20A.EU1 был выявлен в Швейцарии, Ирландии и Великобритании, причем доля заразившихся им в сентябре колебалась от 40 до 70 процентов.