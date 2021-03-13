Ученые заявили о зарождении нового континента в Индийском океане
Геологи из Франции и Австрии заметили в южной части Индийского океана процесс зарождения нового континента. Об этом пишет Terra Nova, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Ученые сообщают, что в районе архипелага Кергелен возле Антарктиды образуется скопление континентальной коры, которое обычно находится у берегов других материков. Она образуется из магмы, которая вытекая из недр образует верхний гранитный слой.
Геологи пришли к выводу, что через несколько миллионов лет к югу от Индии появится еще один континент.
Ранее в небе над Якутией заметили «неопознанный летающий объект».
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