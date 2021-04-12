"Земля кочевников" удостоена премии BAFTA как лучший фильм

Документально-постановочная лента "Земля кочевников" (Nomadland, 2020) американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший фильм. Об этом было объявлено в воскресенье на 74-й церемонии вручения главной кинопремии Соединенного Королевства, которая прошла в режиме онлайн, передает Trend со сcылкой на ТАСС..

В общей сложности фильм, претендовавший на семь наград, получил четыре "Бронзовые маски". Так, премия британской киноакадемии за лучшую женскую роль досталась американской актрисе Фрэнсис Макдорманд, Хлоя Чжао была удостоена награды за лучшую режиссерскую работу, а оператор Джошуа Джеймс Ричардс победил в номинации "Лучшая операторская работа".

Фильм рассказывает о "новых кочевниках" в США - людях, живущих на дорогах в поисках сезонного заработка. Ранее он завоевал приз 77-го Венецианского кинофестиваля, а также американские премии "Выбор критиков" (Critics' Choice Movie Awards) и "Золотой глобус". Лента номинирована также на премию "Оскар" в шести категориях.