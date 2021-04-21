Правозащитники заявили, что число погибших в столкновениях в Мьянме достигло 739

Число жертв столкновений между протестующими и силовиками в Мьянме, происходящих с начала февраля, возросло до 739. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду Ассоциация помощи политическим заключенным.

"По состоянию на 21 апреля подтверждена смерть 739 человек от рук военной хунты", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, 3 331 человек находится под стражей, 76 из них приговорены к тюремным срокам. Выданы ордера на арест 1 059 демонстрантов.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.