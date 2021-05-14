Астероид диаметром до 200 м пролетит рядом с Землей 14 мая

В мире 14 мая 2021 06:37 (UTC+04:00)
Астероид диаметром до 200 м пролетит рядом с Землей 14 мая

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщается на сайте Центра исследований объектов околоземного пространства (CNEOS) NASA, 14 мая небесное тело, получившее название 2015 KJ19, чьи размеры сопоставимы с высотой американского символа - Статуи Свободы, около 06:04 по времени Восточного побережья США приблизится на расстояние в 5,77 млн км к нашей планете, что более чем в 15 раз превышает дистанцию от Земли до Луны. Скорость полета астероида составляет около 83 тыс. км/ч.

Специалисты CNEOS не считают небесное тело опасным для нашей планеты. В целом, в NASA не рассматривают объекты диаметром менее 152 м или пролетающие на расстоянии более 7,55 млн км как потенциально опасные.

Сближение с Землей сопоставимых по размерам с 2015 KJ19 небесных тел состоится 27 мая и 1 июля, однако по расчетам ученых, они также пролетят на безопасном расстоянии от нашей планеты.

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