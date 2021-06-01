В Шотландии разработали «Троянского коня» от рака

Шотландские ученые провели успешные испытания препарата под названием «Троянский конь», который способен убивать раковые и бактериальные клетки, не повреждая при этом соседние здоровые ткани. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", пишет London Evening Standard.

Исследователи из Эдинбургского университета скрестили «крошечную молекулу SeNBD, убивающую рак» с химическим пищевым соединением, чтобы злокачественные клетки проглотили ее. Ученые провели соответствующий эксперимент на клетках рыбок данио и человека. Эксперты объяснили, раковым клеткам характерна «жадность», поэтому для существования им требуется больше энергии, чем здоровым клеткам.

Специалисты сравнивают разработанный препарат с «Троянским конем», поскольку «замаскировали» убивающую рак молекулу SeNBD в пищевом соединении. В Эдинбургском университете отметили, что исследование служит «важным шагом в разработке новых методов лечения». При этом ученые уверяют, что необходимо организовать дополнительные эксперименты, чтобы подтвердить безопасность и эффективность лекарства при лечения рака на ранних стадиях.