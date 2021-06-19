Saudi Aramco продала 49% в трубопроводной "дочке" за $12,4 млрд иностранным инвесторам

Крупнейшая в мире по запасам и добыче нефтяная компания Saudi Aramco закрыла в пятницу сделку по продаже 49% доли в трубопроводной Aramco Oil Pipelines Company (AOPC) международному консорциуму инвесторов, включая EIG и Mubadala, говорится в пресс-релизе компании. Сумма сделки составила $12,4 млрд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В апреле этого года Aramco и AOPC заключили 25-летнее соглашение, по которому материнская компания будет платить тариф за прокачку нефти, при этом в нем закреплены обязательства по минимальным объемам транспортировки нефти. Aramco продолжит владеть 51-процентной долей в трубопроводной компании, "сохраняет полный операционный контроль над сетью трубопроводной системы", подчеркивается в распространенном в пятницу сообщении.

"Сделка не накладывает никаких ограничений на объемы добычи нефти Aramco, которые полностью зависят от производственных решений, принимаемых королевством", - говорится в нем.

На этой неделе Saudi Aramco также привлекла $6 млрд от продажи инвестиционных сертификатов сукук (sukkuk, англ.) среди международных институциональных инвесторов.