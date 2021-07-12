Телевидение Кубы сообщило о беспорядках в некоторых городах

Государственное телевидение Кубы сообщило в воскресенье, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В эфире были показаны материалы, на кадрах которых видно, как группа погромщиков разбивает витрины и выносит продукты.

Отмечается, что зафиксированы их столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, также демонстрируются перевернутые полицейские автомобили.