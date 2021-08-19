Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 210 млн
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 210 млн., передает Trend.
Сообщается, что с начала пандемии зафиксировано 210 042 526 случая заражения коронавирусом и 4 403 913 смерти от последствий данного вируса. Число заразившихся увеличилось за сутки на 170535, летальных исходов - на 2 182.
Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 38 065 704. Далее следуют Индия (32 320 898), Бразилия (20 457 897), Россия (6 663 473), Франция (6 533 383), Великобритания (6 355 887), Турция (6 138 452), Аргентина (5 106 207), Колумбия (4 877 323), Испания (4 745 558), Иран (4 556 417) и Италия (4 456 765).
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