Картину Пикассо продали на аукционе в Гонконге за $24,6 млн

Картина кисти Пабло Пикассо (1881-1973) в субботу ушла с молотка в Гонконге за $24,6 млн. Об этом сообщили организаторы торгов произведениями искусства из аукционного дома Sotheby's, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Лот продан за 191 651 000 гонконгских долларов ($24,61 млн)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте дома. Эта сумма оказалась в пределах оценочной стоимости. Речь идет о полотне под названием "Женщина на корточках" (Femme accroupie), на которой живописец изобразил свою супругу и музу Жаклин Рок в 1954 году.

На этих же торгах за $9,1 млн продан натюрморт нидерландского художника Винсента Ван Гога (1853-1890).