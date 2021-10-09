Картину Пикассо продали на аукционе в Гонконге за $24,6 млн
Картина кисти Пабло Пикассо (1881-1973) в субботу ушла с молотка в Гонконге за $24,6 млн. Об этом сообщили организаторы торгов произведениями искусства из аукционного дома Sotheby's, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Лот продан за 191 651 000 гонконгских долларов ($24,61 млн)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте дома. Эта сумма оказалась в пределах оценочной стоимости. Речь идет о полотне под названием "Женщина на корточках" (Femme accroupie), на которой живописец изобразил свою супругу и музу Жаклин Рок в 1954 году.
На этих же торгах за $9,1 млн продан натюрморт нидерландского художника Винсента Ван Гога (1853-1890).
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Информация в СМИ Армении о ранении армянского военнослужащего не соответствует действительности - минобороны Азербайджана
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами, проводимыми на дорогах Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли, Туг-Гадрут и Физули-Гадрут в поселке Гадрут
Приобретайте iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Mini от Azercell и получите 50 ГБ Интернета бесплатно в течение трех месяцев!
В России впервые снимут сериал о жизни азербайджанцев в Москве. В Баку объявлен кастинг на роль главной героини
Противнику был преподан урок, который он запомнит надолго: рассказывают участники Гадрутской операции (ФОТО/ВИДЕО)
Японская корпорация планирует увеличить инвестиции в свое производство в Азербайджане почти вчетверо (Эксклюзив)
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу "Sky News" от 9 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева в передаче «The Connect World» телеканала CNN International от 9 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Хроника Победы: Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу 9 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)