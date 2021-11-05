NASA планирует испытать гравитационный тягач и ионный пучок для защиты Земли от астероидов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США готовится протестировать несколько систем защиты Земли от астероидов. Об этом руководитель профильного управления NASA Линдли Джонсон сообщил в четверг на брифинге, посвященном предстоящему запуску зонда DART (Double Asteroid Redirection Test), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, в ходе эксперимента планируется проверить технологию "кинетического удара" по астероиду. "Цель этого теста - подтвердить зрелость данной системы, которая должна быть готова к применению в случае возникновения реальной астероидной угрозы Земле", - указал Джонсон. По его словам, эксперты NASA разрабатывают и другие средства защиты планеты.

"Учитывая все факторы, <...> в том числе траекторию, скорость движения этих [космических] тел и сроков их обнаружения, мы знаем, что нам нужен целый набор инструментов, а не одна лишь технология кинетического удара, которая может не подходить ко всем возможным вариантам, - продолжал он. - Проведя испытание системы кинетического удара, мы хотим протестировать и такие технологии, как гравитационный тягач".