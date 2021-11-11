Subaru представила свой первый электрический кроссовер

Японская компания Subaru в четверг в ходе онлайн-презентации представила свой первый полностью электрический кроссовер Solterra, разработанный совместно с корпорацией Toyota, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Автомобиль является близнецом представленного ранее в этом году кроссовера Toyota bZ4X. Они построены на одной платформе, которую автопроизводители разрабатывали последние несколько лет.

Отмечается, что новинка Subaru оснащена новой системой полного привода, реализованной за счет работы отдельных моторов в каждом колесе. На одной зарядке такой автомобиль способен проехать около 460 км. У Toyota bZ4X в переднеприводном варианте этот показатель составит до 530 км.

Мировые продажи Solterra должны начаться в середине 2022 года. Производитель пока не разглашает цену нового кроссовера. Позднее в ноябре он будет представлен на автомобильном салоне в Лос-Анджелесе.

Subaru и Toyota объявили о начале сотрудничества в области производства электромобилей в 2019 году. Как ожидается, созданная ими платформа станет универсальной, ее можно будет использовать и при производстве других моделей C и D класса. Обе компании уже имеют опыт партнерских отношений при разработке автомобилей. Речь идет о компактных спорткарах-близнецах Subaru BRZ и Toyota 86, появившихся в 2011 году.