Ракета SpaceX стартовала на орбиту с интернет-спутниками и аппаратами разведки

В мире 3 декабря 2021 05:31 (UTC+04:00)
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с интернет-спутниками и аппаратами разведки

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в пятницу успешно стартовала на орбиту с очередной партией спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Помимо 48 интернет-спутников Starlink в качестве сопутствующей полезной нагрузки ракета Falcon 9 также выведет на орбиту два новых спутника геопространственной разведки американской компании BlackSky, которые в том числе будут выполнять задачи в интересах Пентагона и разведслужб США. Запуск был осуществлен в четверг в 18:12 по времени Восточного побережья США с 40-го комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Интернет-спутники Starlink весом 290 кг каждый войдут в состав орбитальной группировки SpaceX, которая уже насчитывает 1842 космических аппаратов. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Два спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) BlackSky, количество которых на орбите в результате пуска увеличится до 10 единиц, в основном предназначены для выполнения заказов в интересах Национального управление военно-космической разведки США (NRO), Национального агентства геопространственной разведки (NGA), а также NASA. Микро-спутники ДЗЗ BlackSky весом 55 кг каждый будут выведены на орбиту высотой 430 км. Они позволяют получать оптические изображения с разрешением в 50-90 см.

До конца текущего года компания BlackSpy планирует запустить еще два аналогичных космических аппарата. В 2022 году состав ее орбитальной группировки будет доведен уже до 16 спутников. При этом многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 после старта должна будет совершить управляемую посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находится в Атлантике примерно в 640 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда SpaceX должны выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

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