Перекрестные полеты России и США к МКС пройдут в 2022 году

Перекрестные полеты российских и американских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) пройдут в 2022 году, сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Мы планируем отправить российского космонавта на корабле Space X и американского астронавта на "Союзе", — сказал во время пресс-конференции координатор программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

Он отметил, что уже есть межправительственное соглашение между странами, сейчас в NASA ожидают одобрения российскими властями.

По словам Монтальбано, агентство рассчитывает провести полеты осенью 2022 года.