Совбез ООН призвал привлечь к ответственности виновных в убийстве 35 человек в Мьянме

Совет Безопасности ООН призвал привлечь к ответственности тех, кто стоит за убийством 35 человек в Мьянме. Соответствующее заявление Совбеза всемирной организации распространено в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Члены Совета Безопасности осуждают предполагаемое убийство 24 декабря в штате Карен по меньшей мере 35 человек, включая детей и двух членов [международной неправительственной организации] Save the Children, - говорится в заявлении. Как указывается, страны - члены СБ ООН призывают "привлечь к ответственности" тех, кто стоит за этим убийством.