Apple стала первой компанией, чья капитализация превысила $3 трлн

Apple стала первой в истории компанией, капитализация которой превысила $3 трлн. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На торгах в понедельник стоимость акций после 13.30 (22:30 GMT+4) превысила $182,85, поднявшись примерно на 3%, в результате чего капитализация компании превысила $3 трлн. Но позднее стоимость акций незначительно снизилась - до 182,52, в результате капитализация опустилась ниже отметки $3 трлн.

Основанная в 1976 году Apple производит iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику.