Новый потенциально опасный для человека коронавирус обнаружили в ЮАР

Китайские ученые предупредили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, который ранее был обнаружен на территории Южной Африканской Республики, сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Случаи распространения данной группы вирусов необходимо тщательно отслеживать, особенно учитывая их потенциал появления у людей", – говорится в публикации, размещенной на портале bioRxiv.

Специалисты выяснили, что для взаимодействия с организмом человека вирусу необходима определенная мутация, а пока он угрожает только летучим мышам. Однако ученые уверены, что природа NeoCoV во многом остается загадочной.

Пока исследованию присвоен статус препринт – это означает, что в будущем его должны проверить эксперты.

В настоящее время наиболее эффективной защитой от всех существующих типов COVID-19 является вакцинация.