Неизвестные убили пять человек на юго-западе Мексики

По меньшей мере пять человек в субботу стали жертвами вооруженного нападения в муниципалитете Чильпансинго в штате Герреро на юго-западе Мексики. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАССсообщила прокуратура региона в обнародованном заявлении.

"На место преступления прибыли следователи и эксперты-криминалисты, чтобы установить обстоятельства случившегося", - говорится в записи. Массовое убийство было совершено в населенном пункте Петакильяс. Согласно информации, пока не получившей официального подтверждения, погибли шесть человек, еще двое получили ранения. Неизвестно, что могло послужить причиной расправы.

В последние годы Мексика переживает кризис в сфере безопасности. В мае представители властей зарегистрировали почти 2,5 тыс. умышленных убийств на территории республики, что стало самым высоким показателем такого рода с начала года. По сравнению с апрелем уровень насилия вырос на 16%.