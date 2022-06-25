Электрокар Mercedes-Benz побил собственный рекорд автономности. Без подзарядки концепт-кар Vision EQXX преодолел 1202 километра, сообщает Trend со ссылкой на Ленту.ru.
В апреле 2022 года немецкий автопроизводитель объявил, что его прототип проехал из Германии до южного побережья Франции, в Кассис, через Альпы за 11 часов и 32 минуты, преодолев за это время со сменой двух водителей общую дистанцию 1008 километров. Во время путешествия концепт задействовал солнечные панели на крыше, которые подпитывали аккумулятор, а также использовал рекуперативное торможение. Собственный рекорд Vision EQXX побил уже летом по пути на Фестиваль скорости в Гудвуде.
Во время первой поездки, проходившей при температуре от 3 до 18 градусов тепла, электромобиль продемонстрировал потреблением энергии 8,7 киловатт-час на 100 километров и по прибытию к финишу имел запас хода около 140 километров. Новым вызовом для концепт-кара стала 30-градусная жара и интенсивный трафик вокруг Штутгарта и на юго-востоке Англии в новом путешествии.
На сей раз Vision EQXX стартовал из Штутгарта, затем, через несколько незапланированных отклонений от первоначального маршрута, пересек французскую границу недалеко от Страсбурга, проследовал через северную Францию до Кале, где концепт-кар на поезде преодолел Евротоннель под Ла-Маншем. Оказавшись в Великобритании, электромобиль проехал по трассе M25 вокруг Лондона, а затем остановился на базе команды Mercedes-Benz Формулы-1 в Брэкли.
Финальной точкой маршрута стала гоночная трасса «Сильверстоун», где нидерландский пилот заводской команды Mercedes-EQ Formula E и действующий чемпион серии Формула-Е Ник де Врис проехал по трассе 11 кругов, полностью израсходовав запас энергии в батареях. Дистанция в 1202 километра заняла 14 часов 30 минут, а средний расход энергии на маршруте составил 8,3 киловатт-час на 100 километров в условиях интенсивного движения и летней жары.
При расчёте расхода энергии в Mercedes-Benz учитывали, что около 51 километра в тоннеле электромобиль ехал на поезде, а также то, что на «Сильверстоуне» прототип разгоняли до максимальной скорости 140 километров в час. На протяжении всего пути кондиционер был включен восемь часов. Инженеры Mercedes-Benz назвали Vision EQXX самым энергоэффективным автомобилем марки за всю её историю и пообещали, что многие технические решения с концепт-кара перекочуют на серийные модели.