В «ПСЖ» уведомили Неймара о желании клуба отдать нападающего в аренду

Руководство «Пари Сен-Жермен» сообщило 30-летнему форварду сборной Бразилии Неймару о готовности отдать его в аренду в текущее трансферное окно, информирует El Pais, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По сведениям источника, клуб готов выплачивать всю зарплату, требуемую Неймаром, во время аренды, поэтому она не станет препятствием для перехода.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Неймар принял участие в 22 матчах, в которых сумел 13 раз отличиться и сделать шесть голевых передач