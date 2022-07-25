17 человек погибли после крушения лодки с мигрантами у Багамских островов

По меньшей мере 17 человек погибли после того, как лодка с мигрантами перевернулась у Багамских островов. Об этом сообщает Reuters, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации агентства, спасатели обнаружили тела 17 человек, включая младенца. Еще 25 человек удалось спасти, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Багамских островов Филип Дэвис.

По словам политика, катер с гаитянскими мигрантами мог перевернуться из-за волнения на море. На борту могло находиться 60 человек. Багамские власти заявили, что два человека были взяты под стражу, оба - выходцы с Багамских островов. Из подозревают в контрабанде людей. Предполагается, что все, находившиеся на борту катера, были мигрантами с Гаити.