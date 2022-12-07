Парламент Перу проголосовал за отставку президента

Парламент Перу в среду проголосовал за отставку президента Педро Кастильо, который ранее объявил о роспуске законодательного органа и введении комендантского часа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предложение поддержал 101 законодатель, 6 проголосовали против, 10 воздержались. "В 15:00 будет принята присяга первого вице-президента Дины Болуарте для того, чтобы она заняла пост президента республики", - зачитал решение председатель заседания, которое транслировалось на YouTube-канале радиостанции RPP.