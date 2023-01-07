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Дело убийцы экс-премьера Японии передали в прокуратуру

В мире Материалы 7 января 2023 06:55 (UTC +04:00)
Дело убийцы экс-премьера Японии передали в прокуратуру

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Дело 42-летнего японца Тэцуи Ямагами, убившего в июле 2022 года экс-премьера Синдзо Абэ, передано в прокуратуру по дополнительному подозрению в нарушении закона об обороте оружия. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ямагами после задержания был направлен на освидетельствование, в ходе которого проводится психиатрическая экспертиза с целью установить его дееспособность. Процедура освидетельствования завершится 10 января, после чего прокуратура, как ожидается, предъявит ему обвинения в убийстве и нарушении закона об обороте оружия. Это должно произойти до 13 января, когда заканчивается срок его задержания.

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