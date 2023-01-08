Польша создаст собственную систему спутниковой разведки с участием Airbus

Польша создаст систему геопространственной разведки, которая будет включать два орбитальных спутниках оптического наблюдения и наземную станцию прямого приема изображения. Контракт на строительство станции, производство и запуск спутников был заключен с европейской корпорацией Airbus Defence and Space, сообщает Asia Pacific Defence Reporter, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

По данным издания, соглашение с Airbus предполагает обучение польской команды, техническое обслуживание и поддержку космических и наземных систем, а также доступ Польши к сети разведывательных спутников дистанционного зондирования Земли Airbus Pleiades Neo.

Предполагается, что польские спутники будут запущены из Европейского космического центра в Куру в 2027 году, изображения с них будут доступны только польской стороне, обеспечивая полную автономию.

Ранее сообщалось, что запуск итальянской ракеты Vega C с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и Pleiades Neo 6 не удался. Причиной неудачного пуска ракеты стал сбой в работе двигателя.

Сбой произошел через 2 минуты 27 секунд после старта.