BMW вложит €800 млн в производство электромобилей в Мексике

Германская компания BMW решила вложить €800 евро в производство электромобилей на своем заводе в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики. Об этом сообщила в пятницу на своем сайте газета La Jornada, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы систематически меняем конфигурацию нашей производственной сети для того, чтобы переходить к электрической мобильности, - цитирует издание члена совета директоров BMW Милана Недельковича. - В Мексике мы инвестируем €800 млн в наш завод и создаем около 1 тыс. новых рабочих мест". Предприятие в Сан-Луис-Потоси, где трудятся порядка 3 тыс. человек, было введено в эксплуатацию в 2019 году. Ожидается, что дополнительные крупные инвестиции позволят уже с 2027 года производить там электромобили.

В октябре 2022 года BMW сообщила о планах инвестировать $1,7 млрд в производство электромобилей в США.