Саммит Ирана и стран Персидского залива может пройти в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил государствам Персидского залива и Ирану провести в текущем году саммит в Пекине. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как пишет издание, такое предложение председатель КНР озвучил в декабре 2022 года на полях арабо-китайского саммита в Эр-Рияде. Представители иранских властей "спустя несколько дней" согласились на участие в такой встрече.

Как пишет The Wall Street Journal, саммит стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского Залива (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ) и Ирана, "о котором не сообщалось ранее, пройдет позднее в текущем году". По сведениям издания, он может состояться после планируемой встречи глав МИД Саудовской Аравии и Ирана.