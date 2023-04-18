Добыча сланцевой нефти в США в мае вырастет на 0,5%

Рост добычи сланцевой нефти в США в мае 2023 года по отношению к апрелю составит 49 тыс. баррелей (0,5%), до 9,328 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, опубликованном в понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Фактическая добыча сланцевой нефти в апреле оказалась немного выше значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, и составила 9,279 млн б/с против оценки в 9,214 млн б/с.

Рост объемов извлечения ожидается в шести из семи нефтеносных районов, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, указывается в отчете. Наибольшее повышение прогнозируется в Баккеновской формации, где среднесуточное производство сланцевой нефти в мае должно вырасти на 17 тыс. баррелей, до 1,176 млн б/с. Кроме того, рост добычи на 13 тыс. баррелей ожидается в Пермском бассейне - до 5,694 млн б/с.

В формации Игл-Форд рост добычи составит 6 тыс. баррелей, до 1,141 млн б/с, в Найобрарской формации - 4 тыс. баррелей, до 672 тыс. б/с. В формации Анадарко добыча увеличится на 8 тыс. баррелей по сравнению с апрельскими значениями, до 458 тыс. б/с, в формации Аппалачи - на 1 тыс. баррелей, до 150 тыс. б/с. В формации Хейнсвилл, как ожидает Минэнерго США, показатели останутся на прежнем уровне - 37 тыс. б/с.