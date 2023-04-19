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Более 155 тыс. канадских госслужащих с 19 апреля начнут забастовку

В мире Материалы 19 апреля 2023 08:32 (UTC +04:00)
Более 155 тыс. канадских госслужащих с 19 апреля начнут забастовку

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Свыше 155 тыс. членов крупнейшего профсоюза федеральных госслужащих Канады в среду, 19 апреля, начинают забастовку. Как сообщил во вторник телеканал CBC, такое решение было принято Альянсом госслужащих Канады (АГК), после того как профсоюз не смог договориться с федеральным правительством, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее АГК озвучил, что его члены начнут забастовку, если до 21:00 вторника по времени Оттавы между альянсом и правительством не будет заключена сделка. В частности, профсоюз требует повышения зарплаты госслужащим ежегодно на 4,5% в течение ближайших трех лет, а власти готовы предложить ежегодное увеличение окладов лишь на 2% в течение пяти лет.

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