Паника Пашиняна продолжается: звонок Гарибашвили

БАКУ /Trend/ - Сегодня с утра премьер-министр Армении Никол Пашинян в панике бросился звонить главам государств и правительств разных стран.

На этот раз он позвонил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили. Пашинян традиционно жалуется, пытается представить себя жертвой.

Также он звонил своему покровителю - президенту Франции Эмманюэлю Макрону, затем канцлеру Германии Олафу Шольцу, госсекретарю США Энтони Блинкену, президенту Ирана Ибрахиму Раиси.

Кто следующий?

Отметим, что многочисленные свидетельства доказывают, что Армения готовит военную провокацию против Азербайджана.