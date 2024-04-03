В Японии отменили предупреждение о цунами

БАКУ /Trend/ - Японское метеорологическое управление отменило предупреждение об угрозе цунами в префектуре Окинава после землетрясения у восточного побережья Тайваня, свидетельствуют обновленные данные, опубликованные на сайте управления, передает Trend.

В силе остается прогноз, где сообщается о возможности лишь незначительного изменения уровня моря.

Отметим, что на восточном побережье Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,7, за которым последовали афтершоки магнитудой 6,6, 6,3 и 6. Метеорологическая служба острова Тайвань оценила магнитуду землетрясения в 7,2, кроме того, она подсчитала около 30 афтершоков магнитудой 6,5.