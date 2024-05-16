Парламент Молдовы назначил референдум о вступлении в ЕС

БАКУ /Trend/ - Парламент Молдовы принял постановление о назначении на 20 октября конституционного референдума о вступлении страны в Евросоюз, соответствующее решение принято депутатами от правящей Партии действия и солидарности на заседании, передает Trend.

Согласно информации, в соответствии с постановлением, гражданам будет задан всего один вопрос: "Вы за присоединение Республики Молдова к Европейскому союзу?".

Сообщается, что также предлагается дополнить преамбулу основного закона словами о признании европейской идентичности народа Молдовы и провозглашении интеграции в Европейский союз стратегической целью страны. Кроме того, будет внесен пункт в конституцию, утверждающий "приоритет постановлений ЕС над противоположными положениями внутренних законов".