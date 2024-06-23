Двоих нападавших на церковь и синагогу в Махачкале ликвидировали

БАКУ /Trend/ - Двух боевиков, напавших на церковь и синагогу, ликвидировали в Махачкале, сообщили в воскресенье в правоохранительных органах, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Их личности устанавливаются", - заявили в правоохранительных органах.

Ликвидацию двоих боевиков подтверждают в пресс-службе МВД Дагестана.

Ранее со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана сообщалось, что неизвестные атаковали синагогу и церковь в Дербенте, один сотрудник полиции погиб, еще один ранен.

Позже стало известно об обстреле поста ДПС в Махачкале, где погиб один полицейский, еще шестеро пострадали. На данный момент пострадавших и погибших среди гражданского населения нет.

Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем телеграм-канале сообщил об убийстве боевиками священника в Дербенте, а также охранника церкви в Махачкале.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ, в Дербент и Махачкалу направлены следователи для установления всех обстоятельств произошедшего.

Нападение на храмы в Дербенте и убийство полицейского будут расследоваться по статье УК РФ о террористическом акте, сообщили в СКР.