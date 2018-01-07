В Идлибе взорвались два автомобиля, много погибших (Обновлено)

7 января 2018 23:43 (UTC+04:00)

23:43 (GMT+4) Террористы подорвали заминированный автомобиль на улице Салясин в городе Идлиб, более 30 человек погибли или были ранены, передает РИА Новости со ссылкой на сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".

По данным телеканала, машина, начиненная несколькими тоннами взрывчатки, была припаркована рядом с супермаркетом "Аль-Мири".

Еще один заминированный автомобиль террористы подорвали близ штаба одной из радикальных группировок, орудующих в провинции Идлиб. В результате второго теракта, по предварительным данным, погибли не менее 20 человек.

23:04 (GMT+4) По меньшей мере 18 человек были убиты и еще десятки получили ранения в результате взрыва в северо-западном сирийском городе Идлиб, сообщает агентство Рейтер.

Бригады скорой помощи и спасательные группы направились на место взрыва, чтобы помочь пострадавшим и вытащить, оказавшихся под обломками людей.

Обстоятельства взрыва уточняются.

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