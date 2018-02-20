Премьер Ирака заявил, что страна не позволит использовать свою территорию во вред Ирану

20 февраля 2018 23:14 (UTC+04:00)

Ирак никогда не допустит, чтобы его территория использовалась для противостояния с Ираном. Об этом, как передает ТАСС со ссылкой на телеканал As Sumaria, заявил во вторник премьер-министр республики Хейдар аль-Абади.

"Мы ни за что не позволим использовать территорию Ирака против Ирана, будь это НАТО или кто-либо еще", - сказал он.

Ранее иракский депутат Джасем Мухаммед Джаафар, близкий к офису премьера, заявил о стремлении США расширить военное присутствие на границе с Ираном и давлении, оказываемом на аль-Абади со стороны Вашингтона для продления миссии НАТО в стране. "ВС США стремятся возвести военные базы как вблизи ирано-иракской границы, так и на границе с Сирией в рамках расширения присутствия на севере Ирака, для осуществления планов, враждебных Ирану", - утверждал депутат в комментарии электронному изданию Al Maaluma.

В середине февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс начал планирование миссии по тренировке иракской армии по запросу Багдада и ведомой США контртеррористической коалиции. При этом он подчеркнул, что речь идет о небоевой миссии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Тела 45 погибших обнаружены на месте авиакатастрофы в Иране (ОБНОВЛЕНО)
Общество 00:22
Спасатели обнаружили первые останки погибших в авиакатастрофе в Иране
Общество 20 февраля 17:35
В Катаре отметили разногласия с Ираном
Арабские страны 20 февраля 16:37
Китай поставил ударные беспилотники Rainbow-4 в Саудовскую Аравию и Ирак
Китай 20 февраля 15:21
Иранские спасатели обнаружили фюзеляж разбившегося лайнера
Общество 20 февраля 12:15
Россия отправила Ирану снимки предполагаемого места падения ATR-72
Общество 20 февраля 11:27
В ходе протестов в Иране погибли трое полицейских - СМИ
Политика 20 февраля 00:20
Главы МИД Турции, Ирана и России встретятся в Астане
Турция 19 февраля 22:24
Эрдоган и Рухани обсудили ситуацию в Сирии
Турция 19 февраля 21:23
Зариф заявил, что договоренности с Россией в банковской сфере скоро реализуются
Экономика 19 февраля 18:01
Лавров обсудил с главой МИД Ирана выполнение СВПД и Сирию
Ядерная программа 19 февраля 17:49
Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране
Туркменистан 19 февраля 16:11
В Иране нашли обломки упавшего самолета
Общество 19 февраля 14:36
Гражданка Турции приговорена к смертной казни в Ираке
Турция 19 февраля 14:09
Французские эксперты примут участие в расследовании авиакатастрофы в Иране
Общество 19 февраля 12:51
Глава МИД Ирана призвал урегулировать противостояние c Саудовской Аравией
Политика 19 февраля 12:15
В Иране возобновили поиски в районе крушения ATR-72
Общество 19 февраля 11:15
Иран опроверг данные о наличии военных баз в Сирии
Политика 19 февраля 10:57