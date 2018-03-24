Число жертв теракта в Александрии возросло до двух человек

Два человека погибли в результате подрыва автомобиля в египетском городе Александрия, заявил руководитель безопасности города Мостафа ан-Нимр, на которого было совершено покушение, сообщает РИА Новости.

"При взрыве на улице аль-Мааскар ар-Румани погибли водитель и рядовой сотрудник полиции", — сказал ан-Нимр, слова которого приводит египетское агентство МЕНА. Он пояснил, что оба погибших находились в машине, которая стояла непосредственно за взорванным автомобилем.

Ранее сообщалось об одном погибшем и четырех раненых.