Число жертв теракта в Александрии возросло до двух человек

Два человека погибли в результате подрыва автомобиля в египетском городе Александрия, заявил руководитель безопасности города Мостафа ан-Нимр, на которого было совершено покушение, сообщает РИА Новости.
"При взрыве на улице аль-Мааскар ар-Румани погибли водитель и рядовой сотрудник полиции", — сказал ан-Нимр, слова которого приводит египетское агентство МЕНА. Он пояснил, что оба погибших находились в машине, которая стояла непосредственно за взорванным автомобилем.
Ранее сообщалось об одном погибшем и четырех раненых.
Первый тур президентских выборов в Египте пройдет 26-28 марта.
Бесспорным фаворитом президентской гонки является действующий президент Абдель Фаттах ас-Сиси. Его единственный конкурент — глава малоизвестной партии "Аль-Гэд" Муса Мустафа Муса.