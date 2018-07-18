Tax free в ОАЭ туристам будет возвращать роботизированная система

18 июля 2018 15:05 (UTC+04:00)

В Федеральном налоговом управлении ОАЭ (FTA) рассказали об условиях и порядке возмещения НДС выезжающим из страны туристам за сделанные в Эмиратах покупки, сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

Согласно заявлению налоговой администрации ОАЭ, в аэропортах и других пограничных пунктах будут обустроены специально обозначенные зоны, в которых туристы смогут получить назад НДС со сделанных ими в период пребывания в стране покупок. При этом в этих зонах не будет персонала – вся процедура возврата НДС станет полностью автоматизированной с помощью специальных электронных терминалов.

В FTA пояснили, что возврат НДС будет производиться только за товары, приобретенные у ритейлеров, зарегистрировавшихся в специальной электронной системе FTA, которая должна быть вскоре запущена. Предполагается, что такая система будет получать данные непосредственно в режиме онлайн из торговых точек – с кассовых аппаратов, подключенных к интернету и POS-терминалов. К системе может присоединиться любой розничный торговец.

Система Tax Free заработает во всех пунктах пропуска ОАЭ – аэропортах, морских портах и наземных пунктах таможенного и пограничного контроля. "Покидая пределы ОАЭ, туристы смогут получить возврат НДС не прибегая к услугам персонала. Будет задействована полностью автоматизированная электронная система: турист должен отсканировать необходимые документы на возврат НДС (специальную декларацию из магазина и чек) и получить возврат налога либо на банковскую карту, либо наличными, — пояснили чиновники налогового управления ОАЭ. — Роботизированная система самостоятельно определит валидность документов и величину возвращаемого туристу налога".

Кабинет министров ОАЭ планирует запустить систему Tax Free в стране начиная с четвертого квартала 2018 года. Согласно ранее объявленным условиям, НДС за покупки на определенную сумму будут возвращать только тем туристам, которые будут прибывать в Эмираты из стран, не состоящих в Совете по сотрудничеству стран Персидского залива. Кроме того, для возврата НДС, турист должен иметь документ, подтверждающий намерение покинуть ОАЭ вместе с покупками, за которые он получает возмещение, не позже 90 дней со дня покупки (например, авиабилет). Товары, за которые турист намерен получить возврат НДС, должны присутствовать в специальном списке, который пока находится в разработке.

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