В Ливии при обстреле лагеря беженцев погибли не менее четырех человек

Не менее четырех человек погибли, семь получили ранения при обстреле лагеря беженцев в столице Ливии Триполи, как передаёт РИА Новости сообщает телеканал Sky News Arabia.

"Четыре человека погибли, семеро получили ранения вечером в воскресенье в результате падения снаряда на лагерь беженцев из Таварги "Аль-Фаллях", (находящийся — ред.) в столице Триполи", — говорится в сообщении телеканала Sky News Arabia.

По данным источников телеканала, снаряд был запущен одной из групп повстанцев, которые ведут столкновения в Триполи.

Ранее заседающее в Триполи правительство национального согласия Ливии объявило режим чрезвычайного положения в столице и ее окрестностях из-за непрекращающихся боестолкновений.

Столкновения между противоборствующими вооруженными группами начались в Триполи 26 августа. В конфликте принимают участие с одной стороны члены так называемой "Седьмой пехотной бригады", относящей себя к сформированному правительством национального согласия министерству обороны Ливии. Практически все бойцы бригады — выходцы из города Тархуна, расположенного в нескольких десятках километрах к юго-востоку от Триполи. Бойцам из Тархуны противостоят отряды, называющие себя "Суар Триполи" (революционеры Триполи), формально входящие в МВД правительства национального согласия. Члены "Суар Триполи" – выходцы из ливийской столицы.

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