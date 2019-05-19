Саудовский наследный принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, который также занимает пост министра обороны, обсудил с госсекретарем США Майком Помпео вопросы развития Ближнего Востока и поддержания безопасности и стабильности в регионе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило саудовское агентство новостей SPA.

Телефонный разговор между наследным принцем и госсекретарем состоялся после того, как король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке 30 мая на фоне обострения отношений с Ираном.

Как сообщало саудовское агентство новостей SPA, призыв короля адресован странам Лиги арабских государств и Совета сотрудничества государств Персидского залива на фоне диверсии в отношении танкеров у берегов ОАЭ, а также нападения "террористов-хуситов" на две станции по перекачке нефти в Саудовской Аравии. Спецслужбы США полагают, что атаку на танкеры могли осуществить силы, симпатизирующие иранским властям или работающие на них.

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