Армия Хафтара передала Каиру самого опасного египетского террориста

29 мая 2019 03:38 (UTC+04:00)

Ливийская национальная армия (ЛНА) экстрадировала в Каир самого опасного египетского террориста Хишама Ашмауи, сообщает портал Youm7 со ссылкой на свои источники в органах безопасности, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее портал сообщал, что глава Службы общей разведки Египта Аббас Камель провел во вторник встречу с командующим ЛНА Халифой Хафтаром.

Военнослужащие Ливийской национальной армии (ЛНА) в октябре минувшего года объявили о поимке в городе Дерна на востоке Ливии бывшего военнослужащего египетской армии Хишама Ашмауи, разыскиваемого в Египте из-за причастности к террористической деятельности.

Египетские СМИ называют Ашмауи самым опасным египетским террористом. Ранее проходивший службу в одном из элитных подразделений спецназа страны мужчина приобрел радикальные взгляды и присоединился к террористическим группировкам.

Ашмауи подозревается в совершении крупных терактов, в частности, в нападении на отряд сил МВД Египта в районе Эль-Вахат в октябре 2017 года, жертвами которого стали 16 солдат и офицеров.

Он также был одним из создателей террористической группировки "Бейт аль-Макдис"* на севере Синая, позже присоединившейся к "Исламскому государству"*, а также группировки "Мурабитун" в ливийской Дерне, входящей в "Аль-Каиду"*.

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