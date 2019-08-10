В Йемене не менее 75 человек пострадали при столкновениях

10 августа 2019 01:49 (UTC+04:00)

По меньшей мере 75 человек получили ранения с четверга в результате столкновений между силами переходного совета Южного Йемена и йеменского правительства в городе Аден, говорится в сообщении миссии международной организации "Врачи без границ" (MSF) в Йемене, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"После всплеска насилия в Адене 75 человек получили лечение в хирургическом госпитале "Врачей без границ" со вчерашнего вечера, семеро из них находятся в критическом состоянии", - говорится в сообщении миссии в Twitter.

Согласно сообщению, большинство пациентов являются мирными жителями. Они получили пулевые ранения или были ранены во время обстрелов их домов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Йеменские хуситы сообщили об убийстве брата их предводителя
Арабские страны 9 августа 14:20
Арабская коалиция призвала стороны к самообладанию на фоне событий в Йемене
Арабские страны 8 августа 06:17
СМИ: сепаратисты Южного Йемена предприняли попытку переворота в Адене
Арабские страны 8 августа 04:14
МВД Йемена потребовало не реагировать на призывы сепаратистов
Арабские страны 7 августа 23:43
Al Jazeera: У президентского дворца в Адене произошла перестрелка
Арабские страны 7 августа 17:48
Йеменские мятежники нанесли удар по лагерю аравийской коалиции
Арабские страны 7 августа 17:05
Лента новостей
В ООН сообщили о случаях гибели иранцев из-за нехватки лекарств вследствие санкций США
В мире 01:21
МВФ: КНР и США должны как можно скорее заключить торговую сделку
В мире 00:52
В Люксембурге шесть человек пострадали от смерча
Европа 00:11
Анкара и Вашингтон обсудили Сирию
Турция 9 августа 23:45
Супертайфун "Лекима" достиг восточного побережья Китая
Китай 9 августа 23:27
Боевики 30 раз обстреляли населенные пункты в Сирии
Арабские страны 9 августа 23:03
Помпео заявил, что США и Турция достигли прогресса на переговорах по Сирии в Анкаре
США 9 августа 22:46
Футболист "Атлетика" Адурис завершит карьеру по окончании сезона-2019/20
Спорт 9 августа 22:29
Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии
Спорт 9 августа 22:05