В Йемене не менее 75 человек пострадали при столкновениях

По меньшей мере 75 человек получили ранения с четверга в результате столкновений между силами переходного совета Южного Йемена и йеменского правительства в городе Аден, говорится в сообщении миссии международной организации "Врачи без границ" (MSF) в Йемене, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"После всплеска насилия в Адене 75 человек получили лечение в хирургическом госпитале "Врачей без границ" со вчерашнего вечера, семеро из них находятся в критическом состоянии", - говорится в сообщении миссии в Twitter.

Согласно сообщению, большинство пациентов являются мирными жителями. Они получили пулевые ранения или были ранены во время обстрелов их домов.

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