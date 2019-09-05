При ударах саудовской коалиции по тюрьме в Йемене погибли 156 человек

5 сентября 2019 22:57 (UTC+04:00)

Жертвами авиаударов возглавляемой Саудовской Аравией аравийской коалиции по тюрьме в Йемене стали 156 человек. Такие данные, как сообщает телеканал Al Jazeera, привело в четверг министерство здравоохранения в правительстве мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам официального представителя ведомства Юсефа аль-Хадери, еще 50 человек получили ранения. "Согласно окончательным данным, после четырех дней извлечения жертв коалиционных бомбардировок тюрьмы в Дамаре число погибших достигло 156, а пострадавших - 50", - указал он.

В воскресенье утром телеканал Al Arabiya сообщал о ночном рейде с воздуха по складу в провинции Дамар, на котором, по версии альянса, хранились беспилотники, боеприпасы для средств противовоздушной обороны и ракетное оружие "Ансар Аллах". Указывалось, что в общей сложности было нанесено шесть ударов. В свою очередь, как утверждают хуситы, в здании содержались главным образом военнопленные, захваченные ими в боях с проправительственными и коалиционными войсками.

В альянсе отказываются признавать факт удара по тюрьме, настаивая на том, что налетам подвергся военный объект "Ансар Аллах". Его официальный представитель полковник Турки аль-Малики, заявлял, что были приняты "все необходимые меры для защиты мирного населения", атаки были проведены с целью "нейтрализации потенциал хуситов", обвинив мятежников "в попытке спекулировать на жизнях йеменцев".

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